Электронные паспорта введут в трех регионах России до конца 2022 года

Глава Минцифры Максут Шадаев в ходе заседания комитета Госдумы по информполитике сообщил, что электронные паспорта запустят в трех регионах России до конца 2022 года, передает ИА REGNUM.

По словам Шадаева, электронный паспорт будет представлен в двух видах: смарт-карта и приложение с QR-кодом. Министр считает, что граждане смогут иметь полноценный цифровой двойник своих документов на мобильном устройстве.

"Мы запустили в пилотном режиме двойник СТС… Надеюсь, что в ближайшее время может туда перевести и водительское удостоверение", - добавил Шадаев. Он подчеркнул, что цифровые дубликаты не отменяют традиционные бумажные документы.

Ранее Минцифры предполагал начать введение электронных паспортов в России с декабря 2021 года. В числе первых право оформить цифровой документ получат жители Москвы. Ожидается, что для остальных регионов такая возможность появится "по мере технической готовности", но не позднее 1 июля 2023 года.