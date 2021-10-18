Соловейчик: Лучше по QR-кодам вход куда-то, чем ограничительные меры в Петербурге

Глава комитета по промышленной политике Кирилл Соловейчик в ходе заседания комиссии ЗакСа по промышленности, экономике и предпринимательству заявил, что считает введение QR-кодов для привитых и переболевших коронавирусом более мягкой мерой, чем введение новых ограничений в Петербурге, передает "Фонтанка.ру".

"Мне сложно сказать. Но лучше по QR-кодам вход куда-то, чем ограничительные меры. Будем маневрировать, будем смотреть. Сейчас ситуация спокойно воспринимается, а на самом деле она неспокойная. Моя задача — не допустить локдауна", — сказал Соловейчик, отвечая на вопрос депутата Ирины Ивановой в ходе заседания.

Ранее сообщалось, что Смольный рассматривает вариант, при котором посещать общественные места разрешат лишь по QR-коду. Такие меры ввели уже в ряде регионов на Северо-Западе России, в том числе в соседних с Ленобластью Карелии, Новгородской и Вологодской областях.