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Новости 14:56

Почти 400 человек госпитализировали с COVID-19 в Петербурге за последние сутки

фото ЗакС политика Почти 400 человек госпитализировали с COVID-19 в Петербурге за последние сутки

За последние сутки в Петербурга госпитализировали 396 человек с коронавирусом, следует из перечня эпидемиологических показателей Смольного.

На лечении в стационарах остаются 7 413 пациентов с COVID-19 и пневмониями. 654 из них находятся в реанимации. 324 подключены к аппаратам ИВЛ: это на 11 больше, чем за сутки до этого. Всего в Петербурге развернуто 9 488 инфекционных коек.

Амбулаторно лечение от коронавируса проходят 34 959 человек. На карантине остаются 3 689 граждан.

Цикл вакцинации от коронавируса к 18 октября завершил 1 789 671 петербуржец. Это меньший показатель, чем приводит федеральный оперштаб: на 15 октября он отчитывался о более чем 1,8 млн привитых в Петербурге. В городе есть запас вакцины 887 662 дозы. 


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