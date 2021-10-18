Петербургский комбинат школьного питания добивается введения наказаний за "информационный троллинг"

Руководство петербургской компании "Фирма Флоридан", специализирующейся на поставках продовольствия в школы и неоднократно становившейся фигурантом антимонопольных дел, обратилась к члену Общественной палаты Александру Малькевичу. Предприниматели считают, что в течение как минимум последнего год против них развязана несправедливая кампания дискредитация в медиа и социальных сетях. В связи с этим они просят Малькевича подумать над узакониванием такого понятия, как "информационный троллинг".

"Вы являетесь экспертом и борцом с фейковыми новостями, занимаете ключевые позиции в сфере правового регулирования и контроля информационного пространства. Просим Вас выступить с соответствующей инициативой по изменению российского законодательства в сфере регулирования СМИ и социальных медиа по введению понятия "информационного троллинга", а также установлению ответственности учредителей и руководителей медиаплощадок в сети "Интернет"", - говорится в письме.

Директор комбината Ольга Костенюк подчеркивает, что добросовестный бизнес в настоящее время никак не защищен от кампаний дискредитации, в ходе которых повсеместно начинает тиражироваться недостоверное сообщение. Таких "волн негативной информации" в свой адрес компания насчитала пятнадцать.

Отметим, что претензии УФАС к "Фирме Флоридан" в последние годы были, в частности, связаны с картелями на рынке питания в Кировском и Василеостровском районах. Вину коммерсантов антимонопольщикам удалось доказать, что в обоих случаях привело к штрафам.