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Новости 15:16

Петербургский комбинат школьного питания добивается введения наказаний за "информационный троллинг"

фото ЗакС политика Петербургский комбинат школьного питания добивается введения наказаний за "информационный троллинг"

Руководство петербургской компании "Фирма Флоридан", специализирующейся на поставках продовольствия в школы и неоднократно становившейся фигурантом антимонопольных дел, обратилась к члену Общественной палаты Александру Малькевичу. Предприниматели считают, что в течение как минимум последнего год против них развязана несправедливая кампания дискредитация в медиа и социальных сетях. В связи с этим они просят Малькевича подумать над узакониванием такого понятия, как "информационный троллинг".

"Вы являетесь экспертом и борцом с фейковыми новостями, занимаете ключевые позиции в сфере правового регулирования и контроля информационного пространства. Просим Вас выступить с соответствующей инициативой по изменению российского законодательства в сфере регулирования СМИ и социальных медиа по введению понятия "информационного троллинга", а также установлению ответственности учредителей и руководителей медиаплощадок в сети "Интернет"", - говорится в письме.

Директор комбината Ольга Костенюк подчеркивает, что добросовестный бизнес в настоящее время никак не защищен от кампаний дискредитации, в ходе которых повсеместно начинает тиражироваться недостоверное сообщение. Таких "волн негативной информации" в свой адрес компания насчитала пятнадцать. 

Отметим, что претензии УФАС к "Фирме Флоридан" в последние годы были, в частности, связаны с картелями на рынке питания в Кировском и Василеостровском районах. Вину коммерсантов антимонопольщикам удалось доказать, что в обоих случаях привело к штрафам.


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