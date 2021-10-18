Бельский хочет перевести сервисные службы из Мариинского дворца в соседнее здание

Спикер петербургского ЗакСа Александр Бельский представил свое видение того, как должен выглядеть Мариинский дворец в ближайшем будущем и кто должен в нем находиться и работать. Прежде всего, по мнению единоросса, следует сделать здание более доступным для граждан.

"Это прежде всего место, куда могут приходить все желающие, посещать экскурсии. Его убранство должны видеть горожане", - отметил он в интервью "Петербургскому дневнику".

Что касается рабочих мест, то новоявленный председатель парламента находит чрезмерным число постоянно присутствующих в здании сотрудников.

"Мы с коллегами сейчас думаем над тем, что во дворце должны оставаться только народные избранники, а различные сервисные службы, которые тем или иным образом помогают депутатам трудиться, могут быть переведены в отдельное здание неподалеку, на Вознесенском проспекте", - рассказал Бельский.

Тем не менее, от физической нехватки места, по его уверению, никто из завсегдатаев Мариинского дворца не страдает.