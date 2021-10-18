Депутат Госдумы от "Новых людей" через месяц после выборов сложил полномочия

Спустя всего один месяц после выборов в Государственную думу депутат от партии "Новые люди" Сергей Чудаев решил расстаться со своим мандатом. Соответствующее заявление опубликовано в электронной базе данных Госдумы. По всей видимости, в стенах нижней палаты ФС его смогут рассмотреть уже на следующий день, 19 октября.

Отметим, что в Госдуме впервые с 2003 года в лице "Новых людей" появилась пятая партия, позиционирующая себя как правоцентристская. От нее в федеральный парламент избралось 15 человек, образовавших фракцию. В Кремле считают увеличение числа партий в Госдуме признаком развивающейся политической системы.