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Новости 16:19

Суд запретил деятельность "Мужского государства"* в России

фото ЗакС политика Суд запретил деятельность "Мужского государства"* в России

Суд в Нижнем Новгороде вынес решение по делу "Мужского государства"*, объявив организацию экстремистской и тем самым запретив ее деятельность внутри России, передает РИА "Новости". С соответствующим иском выступала прокуратура региона.

Ранее в октябре каналы идеолога "МГ"* Владислава Позднякова заблокировали Telegram и YouTube.

Напомним, что сообщество "Мужское государство"* известно своими агрессивными организованными кампаниями в интернете, прежде всего, против россиянок, чье поведение патриархально мыслящим сподвижникам Позднякова по тем или иным причинам не нравится.

*Организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории РФ


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