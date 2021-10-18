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Новости 16:26

Мейксин приступил к обязанностям "политического" вице-губернатора Петербурга

фото ЗакС политика Мейксин приступил к обязанностям "политического" вице-губернатора Петербурга

Бывший глава Центрального района Петербурга Максим Мейксин официально назначен на должность вице-губернатора, сообщили в Смольном.

В понедельник, 18 октября, чиновник в новом статусе впервые принял участие в совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства.

В сферу ответственности вице-губернатора будут входить молодежная политика, развитие местного самоуправления, проведение государственной политики в сфере развития госуправления на территориях районов Петербурга, развитие межнациональных и межконфессиональных отношений, взаимодействие со СМИ, религиозными организациями и политическими партиями. 

С 2019 по 2021 год Мейксин руководил администрацией Центрального района. Ранее в течение пяти лет возглавлял комитет по промышленной политике и инновациям.

Законодательное собрание одобрило кандидатуру нового вице-губернатора в среду, 13 октября. "Против" проголосовали только два депутата. 


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