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Новости 17:59

Особняк Нарышкина на Моховой улице передали Следственному комитету

фото ЗакС политика Особняк Нарышкина на Моховой улице передали Следственному комитету

Чиновники Смольного решили передать заброшенное историческое здание особняка Нарышкиной (Моховая улица, дом 1/9) в безвозмездное пользование Следственному комитету, о чем сообщила пресс-служба комитета имущественных отношений.

Внутри историко-культурного памятника регионального значения должен будет открыться центр повышения квалификации следователей.

Здание на углу улиц Жуковского и Моховой построили в пушкинскую эпоху, в 1832 году. В настоящее время, оно, пребывая в запустении, привлекает художников-граффистистов.


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