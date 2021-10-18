"Решение не отражает мнение большинства": "яблочники" о новом заявлении партии

фото пресс-службы партии "Яблоко"

Руководство "Яблока" решило лишить права влиять на партийную жизнь тех, кто выступал в поддержку оппозиционера Алексея Навального и агитировал за другие политические объединения во время сентябрьских выборов в Государственную думу и другие органы законодательной власти. ЗАКС.Ру спросил у петербургских "яблочников", что они думают о новых управленческих решениях в партии. Некоторые считают введенные меры нормальными, а кто-то допускает добровольный уход из партии.

В решении федерального политкомитета "Состояние и перспективы политической борьбы в России 2021 года" руководство "Яблока" называет поддержку коммунистов через "Умное голосования" движением вниз и доказательством политической несостоятельности активистского протеста. В сообщении представители партии обозначили своих главных оппонентов. Кроме действующей власти, в их число вошел "современный большевизм", который в тексте представлен как некий собирательный образ: "популистская апелляция ко всем слабым и обиженным, призыв объединиться вокруг вождя-харизматика, соединяющего в своих призывах национализм с примитивным уравнительством".

"Умное голосование" называют в тексте списком, присланным вождем или "его инструктором". Руководство партии считает, что УГ не только обесценивает институт выборов, но и вынуждает избирателей быть на одной стороне с властью, а все члены партии, которые поддерживают Навального, должны быть лишены права голоса в партии.

"Члены партии, не разделяющие идеологию, этические принципы "ЯБЛОКА", создающие конфликтные ситуации и помехи в работе Партии, игнорирующие поручения партии, а также утратившие связь с Партией, подлежат снятию с регистрации", - говорится в решении политкомитета "Яблока".

Пресс-секретарь лидера партии Григория Явлинского Игорь Яковлев рассказал ЗАКС.Ру, что "снятие с регистрации" - это не исключение из партии, а только лишение права решающего голоса на собраниях и возможности избираться на руководящие должности. Он отметил, что мнение членов без регистрации по-прежнему будет учитываться, но не так "как у другой категории членов партии". Сама процедура снятия регистрации еще не определена. Этим руководство "Яблока" займется позже.

- Важно политическое заявление о том, как какие взгляды несовместимы с членством партии, поскольку это фактически является поддержкой другого политического направления. Какая-то шизофрения, когда человек, состоя в "Яблоке", агитирует, скажем за КПРФ. Надо определиться, - рассказал Игорь Яковлев.

Большинство опрошенных ЗАКС.Ру членов "Яблока" отнеслись к идеи развития внутрипартийного патриотизма положительно, пускай и таким радикальным способом. Больше всего они оказались недовольны "подачей", с которой это было представлено.

Депутат МО "Смольнинское" Никита Юферев считает логичным агитировать лишь за своих однопартийцев, но считает обвинения Навального в провале на выборах неуместными. Юферев напомнил, как Явлинский перед выборами призвал сторонников оппозиционера не голосовать за партию.

- Я нормально отношусь к снятию с регистрации членов партии, которые в ходе предвыборной кампании агитировали голосовать за другие партии. Это нормально, но та простыня, которую выкатило наше федеральное бюро - это какое-то позорище. Вместо того, чтобы обвинять Путина, обвинять [главу ЦИК Эллу] Памфилову в нечестных выборах, опять какой-то наезд на Навального. Общая тональность о том, что во всем виноват Навальный. Нет, ребята, во всем виноваты мы. Никто нам ничего не должен. Если мы не просим людей о поддержке, и они нас потом не поддерживает, то не надо потом обижаться. Прямым текстом председатель политбюро партии говорил "Не надо за нас голосовать". В каком мире надо жить, чтобы политик начал такое говорить? С какой стати Навальный должен был нас поддерживать, если мы об этом не просили, - рассказал Юферев.

Голосовать и агитировать член партии должен только за ее кандидатов, считает экс-кандидат в депутаты ЗакСа Юрий Багров.

- Но если человек поддерживает какие-то общие оппозиционные движения - это совместимо с членством в партии, - считает Багров. - Не вижу здесь каких-то проблем. Мое отношение к "Умному голосованию" не изменилось, когда оно поддерживает оппозиционных кандидатов и партию "Яблоко" - это хорошо, когда оно поддерживает путинские партии - это плохо. В Санкт-Петербурге, считаю, нужно поддерживать кандидатов по идеологическим мотивам исключительно, а не по стратегическому голосованию. У нас все они имеют шансы пробиться. Конечно, когда выборы главы Хакасии, выбор меньшего из зол - он логичен, но он работает только тогда, когда нет добра

Муниципальный депутат МО "Владимирский округ" Виталий Боварь убежден, что партии необходимо пересмотреть свою внутреннюю политику, а не перекидывать вину на "внутренних врагов", Навального или "Умное голосование".

- Скажем честно, партия "Яблоко" не очень хорошо показала себя на выборах, особенно федеральных. Вместо того, чтобы вести какой-то внутренний диалог внутри партии, она занимается вычислением каких-то внутренних врагов, попытками обвинить Навального или "Умное голосование" в своем провале. Мне кажется, это путь в никуда, - рассказал Боварь.

Саму идею "Умного голосования" Боварь поддерживает. По его мнению, несогласованный с властью кандидат лучше, чем "разрешенный" оппозиционер, даже если придется голосовать за сталиниста.

Член петербургского отделения партии Александр Гребенко, который ранее обращался к Явлинскому с требованием прекратить наносить политический ущерб партии из-за призыва не голосовать, рассказал о готовности самостоятельно покинуть ряды партии, если его захотят лишить права голоса.

- Это решение не отражает мнение большинства членов партии. Я в том числе себя считают сторонником Алексея Навального. Это было бы очень прискорбно лишиться прав принимать какие-либо решения в партии. Если я окажусь в списке членов партии лишенных регистрации, я, скорее всего, сам буду выходить из партии в таком случае. Находиться в партии без возможности влиять на нее… Проще поддерживать ее как-то другим способом и не ограничивать себя. Я сомневаюсь ,что сейчас каким-либо образом прислушиваются к мнению даже зарегистрированных членов, - заявил Гребенко.

Изменить ситуацию внутри партии, по его мнению, можно только переизбрав руководство на следующем съезде партии.

Константин Леньков