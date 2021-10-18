Петербургские нацболы* провели пикеты в поддержку екатеринбургских однопартийцев

Представители незарегистрированной партии "Другая Россия Э.В. Лимонова" 18 октября организовали серию одиночных пикетов в поддержку своих товарищей из Екатеринбурга. Один из активистов вышел с плакатом к зданию Управления ФСБ по Петербургу и Ленинградской области, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

На плакате пикетчика было написано: "Нет репрессиям против нацболов на Урале".

Акция продлилась около 15 минут. После того, как активист покинул крыльцо, к приемной ФСБ приехала полицейская машина. Полицейские прошли по периметру здания, но протестных акций не обнаружили.

Сторонники "Другой России" также пикетировали у станции метро "Гостиный двор", на улицах Малая Садовая и Малая Конюшенная. Задержанных не было, сообщили в партии.

Напомним, в Екатеринбурге в спецприемнике находятся четверо нацболов, которых признали виновными в демонстрации запрещенной символики (ст. 20.3 КоАП). Под запрет попала эмблема "Другой России" - граната "лимонка" с молнией. Арестованный объявили голодовку в знак протеста.





*Национал-большевистская партия (нацболы) – признана экстремистской организацией и запрещена в России.

Константин Леньков