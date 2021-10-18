Беглов зовет всех петербуржцев поучаствовать в переписи населения

Петербургский губернатор Александр Беглов в связи со стартом четырехнедельной Всероссийской переписи высказал мнение о том, что горожанам важно не оставаться в стороне и предоставить данные о себе. Всего вопросов к гражданам - 33. Удобство, по мнению Беглова, состоит в том, что необязательно в разгар пандемии коронавируса пускать к себе переписчиков (их в Петербурге будет работать около 12 тысяч): существуют многофункциональные центры, где всегда готовы помочь сотрудники и волонтеры, а также сайт "Госуслуги".

"Это событие государственного масштаба, ее (переписи - прим. ЗАКС.Ру) результаты необходимы для экономического прогнозирования, разработки социальных программ, планирования строительства школ, детских садов, больниц, поликлиник", - пояснил он в авторской программе на "Радио России - Петербург".

По оценке Беглова, активное участие петербуржцев в прошлой переписи населения 2010 года пошло городу на пользу.

"За одиннадцать лет город и страна сделали большой шаг вперед: у нас появились новые эффективные системы взаимодействия человека и государства", - рассудил губернатор.