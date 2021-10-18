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Новости 18:56

Беглов готов ужесточать ограничения при росте заболеваемости COVID-19

фото ЗакС политика Беглов готов ужесточать ограничения при росте заболеваемости COVID-19

В своей еженедельной радиопрограмме "Губернаторский час" глава Петербурга Александр Беглов, продолжая призывать горожан к вакцинации, напомнил, что расширение инфекционного коечного фонда лишает других больных плановой помощи и что многие рискуют ее не дождаться.

"Если рост заболеваемости продолжится, правительство города будет усиливать ограничительные меры", - произнес Беглов.

Беглов заверил, что поступающей в город вакцины хватит на всех: и на тех, кто до сих пор не привился, и на тех, кто хочет привиться повторно, и на тех, кто переболел коронавирусом более полугода назад.

За последние сутки в стационары Петербурга поступило 396 человек с симптомами коронавируса. Всего инфекционный коечный фонд составляет 9488 мест.


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 

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