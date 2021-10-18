Помощника депутата "Московской заставы" хотят лишить полномочий после работы на выборах и обращений в прокуратуру

Депутат муниципального образования "Московская застава" Алексей Воробьев рассказал ЗАКС.Ру, что на ближайшем заседании совета планируется рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий его помощника Александра Гребенко. Мундеп уточнил, что не предлагал подобного решения.

- Он прекрасный помощник, он прекрасно исполняет свои функции. Более того, очень рад и горжусь, что у меня такой помощник, - сказал Воробьев.

По его словам, вопрос в повестку дня включил глава муниципалитета Юрий Докукин. В проекте решения (есть в распоряжении ЗАКС.Ру) причины досрочного прекращения полномочий не указаны.

Мундеп и его помощник считают, что причин такого решения может быть две. Одна из них - помощь Гребенко кандидату в депутаты Законодательного собрания от "Яблока" Дмитрию Хорзову, который шел в парламент по округу №20 - в него входит "Московская застава". Хорзов не смог победить на выборах - его опередил кандидат от "Единой России" Алексей Макаров. Воробьев считает, что Хорзов был для "единоросса" серьезным конкурентом. Гребенко отметил, что в муниципалитете "шли жаркие споры" по его работе с Хорзовым.

- Но ничего конкретного я за собой заметить не могу. Положение ничем не ограничивает помощников, - сказал Гребенко.

Другая возможная причина - недовольство действиями Воробьева, считают мундеп и его помощник. Муниципальный депутат рассказл, что ранее направил обращение в прокуратуру из-за создания в "Московской заставе" бюджетного учреждения. На организацию решили выделить более 3 млн рублей, из которых основная часть должна пойти на зарплату, уверяет Воробьев. Он напомнил, что также обращался в прокуратуру из-за якобы заключения контракта МО с Санкт-Петербургским государственным университетом на целевое обучение одного человека. При этом, депутаты якобы подобного решения на совете не принимали, а "студент" не работает в муниципалитете, заявил Воробьев. По его словам, на днях прокуратура сообщила ему о передаче материалов в правоохранительные органы.

- Я не исключаю, что это месть лично мне: "Ты такой нехороший человек, мы у тебя отберем помощника", - предположил Воробьев.

Гребенко отметил, что глава муниципалитета имеет право выносить подобный вопрос на обсуждение, но согласовать его должны депутаты. Он добавил, что больших преимуществ статус помощника депутата не дает. Однако, Гребенко отметил, что планировал избираться в следующий состав муниципального совета, и рассчитывал, что работа в качестве помощника мундепа сыграет в этом случае положительным образом.

София Саттарова