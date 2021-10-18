Депутата Романова впечатляет "исключительная интеллигентность" нового вице-губернатора Мейксина

Петербургский депутат из Госдумы Михаил Романов, оценивая назначение бывшего главы Центрального района Максима Мейксина вице-губернатором, отметил редкое сочетание в нем качеств "крепкого хозяйственника", ответственного организатора и даже интеллектуала. Его кандидатуру в Смольном Романов безоговорочно приветствует, выражая надежду, что тот справится со сложной работой куратора внутренней политики.

"Максим Мейксин умеет слышать людей, оперативно и эффективно реагировать на их тревоги и требования, с благодарностью воспринимает советы петербуржцев, всегда остается их единомышленником. <... >Не сомневаюсь, что собственная исключительная интеллигентность и любовь к городу помогут ему успешно курировать внутреннюю политику Санкт-Петербурга", - прокомментировал назначение депутат.

Подробнее о карьере нового "политического" вице-губернатора Петербурга читайте в материале ЗАКС.Ру. Напомним, что его предшественник Александр Бельский после трехдневного голосования в сентябре переместился на позицию спикера ЗакСа.