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Новости 19:58

Депутата Романова впечатляет "исключительная интеллигентность" нового вице-губернатора Мейксина

фото ЗакС политика Депутата Романова впечатляет "исключительная интеллигентность" нового вице-губернатора Мейксина

Петербургский депутат из Госдумы Михаил Романов, оценивая назначение бывшего главы Центрального района Максима Мейксина вице-губернатором, отметил редкое сочетание в нем качеств "крепкого хозяйственника", ответственного организатора и даже интеллектуала. Его кандидатуру в Смольном Романов безоговорочно приветствует, выражая надежду, что тот справится со сложной работой куратора внутренней политики.

"Максим Мейксин умеет слышать людей, оперативно и эффективно реагировать на их тревоги и требования, с благодарностью воспринимает советы петербуржцев, всегда остается их единомышленником. <... >Не сомневаюсь, что собственная исключительная интеллигентность и любовь к городу помогут ему успешно курировать внутреннюю политику Санкт-Петербурга", - прокомментировал назначение депутат.

Подробнее о карьере нового "политического" вице-губернатора Петербурга читайте в материале ЗАКС.Ру. Напомним, что его предшественник Александр Бельский после трехдневного голосования в сентябре переместился на позицию спикера ЗакСа.


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Упоминаемые персоны
Мейксин Максим Семенович
Романов Михаил Валентинович 

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