РПЦ попросила передать ей здание часовни в Стрельне

Приход храма Святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских Русской православной церкви попросил передать ему в безвозмездное пользование на 49 лет здание часовни Николая Чудотворца в поселке Стрельна. Документ размещен на сайте комитета имущественных отношений Петербурга.

Часовня находится на берегу реки Стрелки, по адресу улица Пристанская, дом 23, литера А. Здание построили в 1913 году, ввели в эксплуатацию через 4 года. Часовня была закрыта в 1932 году, открыта вновь - в 1995-м.

"С 2020 г. богослужения в часовне совершаются регулярно", - говорится в заявке.

Здание - объект культурного наследия федерального значения.

Фото: КГИОП