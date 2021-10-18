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Новости 18 октября, 20:25

Петергофские парки вернулись к зимнему режиму работы

фото ЗакС политика Петергофские парки вернулись к зимнему режиму работы

Администрация государственного музея-заповедника "Петергоф" объявила о том, что с 18 октября его охраняемая государством территория переходит на зимний режим работы. Посещение парков становится бесплатным, дольше всех из парков в пределах ГМЗ будет работать Александрия (с 9 до 20 часов).

День бесплатного посещения для многодетных семей, студентов, детей до 18 лет и пенсионеров переносится на второе воскресенье каждого месяца. Билеты во все открытые музей можно приобрести онлайн.

Отметим, что в 2021 году из-за роста заболеваемости коронавирусом руководство ГМЗ "Петергоф" решило отказаться от традиционного осеннего праздника закрытия фонтанов.


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