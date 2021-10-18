В ноябре в Петербурге введут QR-коды для посещения общественных мест

Петербургское правительство дополнило "коронавирусное" постановление №121 новыми ограничениями и рекомендациями, о чем в своих соцсетях сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский.

Так, с 1 ноября попасть на массовые спортивные и культурно-развлекательные мероприятия численностью более 40 человек можно будет только при наличии QR-кода, который подтверждает прохождение полного курса вакцинации от коронавируса или наличие справки о медицинском отводе от прививки. Любое мероприятие, не требующее согласования, с 1 ноября может иметь численность не более 40 человек.

С 15 ноября QR-код потребуется уже для посещения бассейнов, фитнес-центров, театров, цирков, концертных залов, кинотеатров, в музеях, на выставках и церемониях бракосочетания.

Наконец, с 1 декабря QR-код будет необходим также при посещений точек общепита и непродовольственных магазинов.

Чиновники рекомендуют работодателям в период с 1 по 3 ноября перевести своих сотрудников на "удаленку" и обязывают перевести на нее не имеющих QR-кода сотрудников в возрасте 60 лет и старше.