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Новости 10:27

Миронов предложил включать СМИ в реестр иноагентов по решению суда

фото ЗакС политика Миронов предложил включать СМИ в реестр иноагентов по решению суда

Лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов выступил за поправки в закон о СМИ-иноагентах после включения в реестр "Росбалта"*.

"Это решение должно быть подробно аргументировано или пересмотрено. Саму процедуру включения в реестр стоит изменить, чтобы решение принималось судом, а не чиновниками", – написал Миронов в Twitter.

Минюст внес "Росбалт" и Republic* в реестр СМИ-иноагентов 15 октября. Таким образом, в списке уже 88 пунктов.

Редакции ряда СМИ, НКО и другие общественные организации ранее  опубликовали петицию на Change.org, требуя отмены закона об иноагентах. Они указывали на то, что он противоречит Конституции России и Европейской конвенции о защите прав человека. Внесенные в реестры оказываются под угрозой уголовной ответственности, к которой могут привести малейшие нарушения, многие организации вынуждены прекратить деятельность, другие живут под риском проверок и принудительной ликвидации, при этом законодательство продолжает ужесточаться. 

В августе редакции ряда российских изданий опубликовали заявления на имя президента Владимира Путина и других лиц из руководства страны с требованием прекратить кампанию по давлению на независимую журналистику в России. Они указали на необходимость прекратить вносить СМИ и журналистов в реестр иноагентов, призвали расследовать случаи избиения сотрудников изданий и преследования после митингов, а также прекратить уголовное дело в отношении Сафронова. Также редакции предложили 12 поправок в закон об иноагентах.

*Внесены Минюстом в реестр СМИ-иноагентов


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