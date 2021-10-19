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Новости 11:25

Роскомнадзор хочет взыскать с Google оборотный штраф за неудаление запрещенного контента

фото ЗакС политика Роскомнадзор хочет взыскать с Google оборотный штраф за неудаление запрещенного контента

Роскомнадзор намерен добиться взыскания с  Google оборотного штрафа за повторное неудаление запрещенного в России контента, передает ТАСС со ссылкой на замглавы РКН Вадима Субботина.

"Да, у нас по оборотным штрафам планируется составление протоколов 27 октября текущего года в отношении Google за повторное неудаление запрещенной информации. Я бы назвал это систематическим неисполнением требований российского закона по удалению запрещенной информации", – сказал Субботин.

По его словам, речь идет о штрафе 5–10% годовой выручки компании, окончательное решение примет суд.

Ранее РКН составил протокол на Facebook за аналогичное нарушение. Соцсети тоже грозит оборотный штраф.


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