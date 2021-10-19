Вавилина обратилась в прокуратуру из-за ситуации с "ряжеными" членами избиркома

Глава МО "Гавань" и кандидат в депутаты Заксобрания Петербурга по округу № 4 Нэлли Вавилина ("Справедливая Россия – За правду") попросила прокуратуру обязать должностных лиц регионального управления Следственного комитета принять ее сообщение о преступлении.

Кандидат обращалась к следователям из-за подозрений, что в участковой комиссии № 177 в дни парламентских выборов работали посторонние люди. ЗАКС.Ру публиковал свидетельство одного из членов этой УИК. Он рассказывал, что в WhatsApp-чате комиссии шести посторонним раздали "новые имена", принадлежащие действующим членам избиркома. В дни выборов вновь прибывшие в состав комиссии, в частности, участвовали в надомном голосовании, а на их бэйджах не было фотографий.

В дни голосования полицейские отказывались проверять документы этих людей. После подведения итогов выборов проводить проверку не стал и Следком.

– Они даже не зарегистрировали мое сообщение о преступлении, – сообщила ЗАКС.Ру Вавилина. – Получается, что любой человек может заниматься тем же самым, выдавать себя за другого?

Вавилина обжаловала результаты выборов в округе № 4, в том числе на участке № 177, в Василеостровском районном суде. Однако по состоянию на 19 октября на сайте суда указано, что дело оставлено без движения. По словам главы МО "Гавань", от нее потребовали доказательство того, что она зарегистрированный кандидат в депутаты. Документы были отправлены в установленный срок, заверила Вавилина.