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Новости 12:34

Трех человек задержали после смерти киберспортсмена в Никольском

фото ЗакС политика Трех человек задержали после смерти киберспортсмена в Никольском

Троих жителей Никольского задержали по подозрению в избиении киберспортсмена, который умер от полученных травм, сообщили в управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

23-летнего киберспортсмена избили в ночь на 17 октября возле гаражей в Никольском. Его нашли с серьезными травмами, по дороге в больницу мужчина умер. По версии полицейских, около 4:00 утра мужчина встретил трех незнакомцев, которые распивали спиртное у магазина, и после знакомства сел в автомобиль "Газель" одного из них. В машине новые знакомые избили мужчину, затем засунули в багажник, отвезли на старое Никольское кладбище, где вытащили из машины и продолжили избивать до потери сознания. Бросив избитого, они уехали. 

Однако, рассказали в МВД, подозреваемые вернулись спустя некоторое время, убедились, что избитый еще дышит, погрузили в багажник и привезли к старым заброшенным гаражам в ста метрах от больницы. Затем они загнали "Газель" в гараж и разошлись по домам.

Полицейские возбудили дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть человека по неосторожности). Трех подозреваемых передали представителям Следственного комитета.

 


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