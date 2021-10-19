Ректору Шанинки предъявили обвинение в мошенничестве на 21 млн рублей

Следствие предъявило ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергею Зуеву обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, передает РИА "Новости" со ссылкой на адвоката Сергея Севрука.

Обвинение предъявлено по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Зуева обвиняют в хищении более 21 млн рублей у Фонда новых форм развития образования, который возглавляла экс-замминистра просвещения Марина Ракова. Он не признает вину.

Ранее Тверской суд Москвы отправил Зуева под домашний арест до 7 декабря. О задержании ректора Шанинки стало известно 12 октября.

Марина Ракова арестована по делу о хищении более 50 млн рублей. Ее обвиняют в том, что она, будучи замминистра просвещения, пролоббировала выделение Фонду новых форм развития образования бюджетных средств, в качестве субподрядчика фонд привлек Шанинку. Однако выяснилось, что работы по двум контрактам не были выполнены.