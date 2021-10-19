ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 13:10

Ректору Шанинки предъявили обвинение в мошенничестве на 21 млн рублей

фото ЗакС политика Ректору Шанинки предъявили обвинение в мошенничестве на 21 млн рублей

Следствие предъявило ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергею Зуеву обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, передает РИА "Новости" со ссылкой на адвоката Сергея Севрука.

Обвинение предъявлено по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Зуева обвиняют в хищении более 21 млн рублей у Фонда новых форм развития образования, который возглавляла экс-замминистра просвещения Марина Ракова. Он не признает вину.

Ранее Тверской суд Москвы отправил Зуева под домашний арест до 7 декабря. О задержании ректора Шанинки стало известно 12 октября.

Марина Ракова арестована по делу о хищении более 50 млн рублей. Ее обвиняют в том, что она, будучи замминистра просвещения, пролоббировала выделение Фонду новых форм развития образования бюджетных средств, в качестве субподрядчика фонд привлек Шанинку. Однако выяснилось, что работы по двум контрактам не были выполнены.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости19 октября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама