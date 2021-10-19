"Эхо Москвы" оштрафовали на более чем полмиллиона рублей за упоминания иноагентов без маркировок

Пресненский суд Москвы 24 раза оштрафовал "Эхо Москвы" и главного редактора сайта радиостанции Виталия Рувинского за отсутствие маркировки иноагентов при их упоминании в материалах, на сведения в картотеке суда обратил внимание телеграм-канал "Можем объяснить".

Протоколы были составлены по ч. 2.1 ст. 13.15 КоАП (распространение в СМИ сведений об иноагентах без указания их статуса). Постановления опубликованы только по восьми решениям от 24 июня. Из них следует, что суд оштрафовал Рувинского и "Эхо Москвы" за упоминание без маркировок "Альянса врачей"**, "Мемориала"** и ФБК*.

"Медиазона"*** со ссылкой на пресс-службу суда уточняет, что радиостанции назначили 12 штрафов по 40 тысяч рублей (всего 480 тысяч рублей), Рувинскому — 12 штрафов по четыре тысячи (48 тысяч в сумме). Таким образом, сумма штрафов составила 528 тысяч рублей.

Ранее в октябре Роскомнадзор начал составлять протоколы на журналистов, внесенных в реестр СМИ-иноагентов, за отсутствие требуемой маркировки в их соцсетях.

**Внесены Минюстом в реестр НКО-иноагентов

***Внесена Минюстом в реестр СМИ-иноагентов