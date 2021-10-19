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Новости 15:13

Песков: Путин еще не принял решения о нерабочей неделе с 30 октября

фото ЗакС политика Песков: Путин еще не принял решения о нерабочей неделе с 30 октября

Идея вице-премьера Татьяны Голиковой об объявлении нерабочими дней с 30 октября по 7 ноября пока не изучена в должной мере президентом Владимиром Путиным, передает РИА "Новости" со ссылкой на президентского пресс-секретаря Дмитрия Пескова.

"Разумеется, Путин выслушивает доклады штаба и правительства, как только он примет решение - мы его опубликуем", - предупредил официальный представитель Кремля.

Напомним, что предложение Голиковой прозвучало на заседании федерального координационного совета по противодействию пандемии коронавируса. При этом для регионов с самой неблагополучной динамикой чиновница предлагает сделать нерабочей и предшествующую "праздничной" неделе.

Показатель суточной смертности от коронавируса в России 19 октября достиг исторического максимума (1015 случаев).


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