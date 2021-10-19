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Новости 15:55

КГИОП санкционировал снос старинного квартала на Рижском проспекте

фото ЗакС политика КГИОП санкционировал снос старинного квартала на Рижском проспекте

Два из четырех дореволюционных корпусов дома 26 по Рижскому проспекту, образующих целый квартал, стало возможным снести по решению КГИОП, передает строительное издание "Канонер". Еще один корпус в результате работ уцелеет не полностью. Взамен на местности появится жилой дом, проект которого разработало ООО "Проектная культура". Раньше эту фирму возглавлял главный архитектор Петербурга Владимир Григорьев.

С юридической точки зрения четыре корпуса представляют собой два полноценных здания, дома 26А и 26Б, де-факто выглядят они как четыре обособленных сооружения. "Сдвоенный" дом 26А снесут, поскольку профильный комитет считает, что он построен после большевистской революции и не обладает достаточной архитектурной ценностью.

Издание указывает на спорность этого обоснования, тем более, что сама экспертиза его опровергает: из документа следует, что дом 26А появился в середине XIX века и лишь столетием спустя был надстроен третьим этажом.

В свою очередь, от дома 26Б останутся только два фрагмента, остальную его часть уничтожат, как и дворовые флигеля.


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