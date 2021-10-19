"Коммунисты России" призывают упоминать в переписных листах Сталина и Брежнева

Лидер петербургского отделения "Коммунистов России" Сергей Малинкович выступил за ответственное отношение соотечественников к начавшейся переписи населения и против бойкотирования этой процедуры. При заполнении листов, по его мнению, следует максимально доходчиво обозначать свою политическую позицию. Выражаться это, в частности, должно, в графе "национальность", куда он предлагает вносить прилагательное "советский".

"На вопрос социального положения вне зависимости от профессии отвечать ПРОЛЕТАРИЙ, а на вопрос об источниках и объёме дохода отвечать - живу в крайней НУЖДЕ, чтобы показать наше стремление к социализму, доброе отношение к СССР и недовольство текущим социальным строем, капитализмом", - расширил политик свои указания.

Наконец, для того, чтобы максимально впечатлить чиновников Смольного, необходимо, по плану Малинковича, делать специфический акцент на ответах, связанных с жильем. Например, писать прямым текстом, что "Брежнев дал квартиру", или указывать тип дома тоже с отсылкой к советским вождям: "сталинка" или "хрущевка".