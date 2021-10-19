Ройзман о "Мужском государстве"*: Каждую банду дебилов объявлять экстремистами - наберется полстраны

Политик и общественный деятель Евгений Ройзман, комментируя запрет деятельности "Мужского государства"*, счел, что общество и власть переоценили реальную и потенциальную опасность этого специфического сообщества. Для бывшего уральского мэра вдохновитель движения Владислав Поздняков - "реально такой мамин сын", а его единомышленники - не более, чем "пионерский отряд".

"Но вели они себя достаточно дерзко, вели они себя нагло. И многим очень нравится, что их объявили экстремистами. Я же со своей стороны считаю, что это банда дебилов. Если каждую банду дебилов объявлять экстремистами, это можно вообще полстраны объявить экстремистами", - рассудил он в авторской радиопрограмме.

Девушкам, которых новоявленные экстремисты смогли напугать, Ройзман сочувствует, но при этом уверен, что при первом достойном отпоре от смелости агрессоров не осталось бы и следа.

"Это какая-то команда плюшевых мишек была. Собрались какие-то фрики-неудачники. Они как будто мечтали, чтобы их объявили экстремистами", - предположил уральский политик.

Напомним, что "Мужское государство"*, исповедующее ортодоксальные ультраконсервативные ценности, известно главным образом координированной травлей и угрозами в адрес молодых россиянок.

*Организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории РФ