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Новости 16:36

Горсуд утвердил приговор напавшему на сотрудников ГИБДД Николаю Девятому

фото ЗакС политика Горсуд утвердил приговор напавшему на сотрудников ГИБДД Николаю Девятому

Санкт-Петербургский городской суд 19 октября не стал смягчать приговор Николаю Девятому, осужденному на 4,5 года колонии за нападение на сотрудников ГИБДД (ч. 2 ст. 318 УК) во время митинга в поддержку политика Алексея Навального 23 января, сообщил ЗАКС.Ру адвокат Владимир Терещенко. 

Защита просила суд изменить ему наказание на условный срок и снизить размер компенсации морального вреда для потерпевших силовиков до 50 тысяч рублей. Адвокат ссылался на бедственное положение семьи Девятого. 

Как сообщили в пресс-службе судов Петербурга, супруга и дети осужденного рискуют в скором времени оказаться без жилья из-за просроченных платежей по ипотеке. 

Напомним, во время акции протеста 23 января Девятый вышел на дорогу возле выставочного зала "Манеж" и ударил двух сотрудников дорожной полиции. Октябрьский районный суд в начале августа признал Девятого виновным в насилии над представителями власти, опасного для жизни и здоровья, и приговорил к 4,5 годам колонии, а также обязал выплатить по 150 тысяч рублей каждому из пострадавших. 

Константин Леньков, фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга


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