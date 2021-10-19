Горсуд утвердил приговор напавшему на сотрудников ГИБДД Николаю Девятому

Санкт-Петербургский городской суд 19 октября не стал смягчать приговор Николаю Девятому, осужденному на 4,5 года колонии за нападение на сотрудников ГИБДД (ч. 2 ст. 318 УК) во время митинга в поддержку политика Алексея Навального 23 января, сообщил ЗАКС.Ру адвокат Владимир Терещенко.

Защита просила суд изменить ему наказание на условный срок и снизить размер компенсации морального вреда для потерпевших силовиков до 50 тысяч рублей. Адвокат ссылался на бедственное положение семьи Девятого.

Как сообщили в пресс-службе судов Петербурга, супруга и дети осужденного рискуют в скором времени оказаться без жилья из-за просроченных платежей по ипотеке.

Напомним, во время акции протеста 23 января Девятый вышел на дорогу возле выставочного зала "Манеж" и ударил двух сотрудников дорожной полиции. Октябрьский районный суд в начале августа признал Девятого виновным в насилии над представителями власти, опасного для жизни и здоровья, и приговорил к 4,5 годам колонии, а также обязал выплатить по 150 тысяч рублей каждому из пострадавших.

Константин Леньков, фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга