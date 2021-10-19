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Новости 16:46

Пожилых москвичей, не привившихся от коронавируса, обязали сидеть дома до конца февраля

фото ЗакС политика Пожилых москвичей, не привившихся от коронавируса, обязали сидеть дома до конца февраля

Столичный мэр Сергей Собянин объявил о новом пакете экстренных мер, направленных на противодействие распространению коронавируса. Наиболее серьезно они отразятся на жителях Москвы старше 60 лет, которые не привились от инфекции без достаточных на то медицинских оснований. Для них вводится так называемый "домашний режим": с 25 октября до 25 февраля их ограничат в перемещениях по городу, выходить можно будет только на прогулку или на уличные занятия физкультурой.

Всем организациям предписано перевести на удаленный режим работы не менее 30% от числа сотрудников и всех сотрудников старше 60 лет, если их отсутствие на рабочем месте не является критической проблемой. Часть требований, связанных с "удаленкой", опять же, не распространяется на привитых граждан.

Наконец, до Нового года Собянин, ссылаясь на соответствующее требование столичного управления Роспотребнадзора, потребовал вакцинации не менее 80% сотрудников, занятых в сфере услуг, при этом привиться первым компонентом они должны до 1 декабря.


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