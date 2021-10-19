Двоим защитникам Шиеса добавили по полгода условного срока, еще двоих - оправдали

Два поморских активиста, Денис Дробинин и Андрей Старковский, активно протестовавшие против строительства мусорного полигона у станции Шиес в 2018-2019 годах, получили от суда ужесточение наказания, передает издание Sota. Первоначально осужденные на год условно, они получили "добавку" в виде дополнительных шести месяцев условного срока каждый. Дело против двоих активистов возбудили из-за того, что весной 2019-го они якобы незаконно преградили путь тяжелой технике, двигавшейся к участку строительных работ.

В то же время двоих других фигурантов этого дела, Вячеслава Григорьянца и Валерия Дзюбу, Архангельский областной суд оправдал. Последнему полагается компенсация в размере 250 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование.

Напомним, что двухлетняя борьба против мусорного полигона на станции Шиес, находящейся около границы Архангельской области и Республики Коми, привела в 2020 году к победе активистов и отставкам глав двух регионов. Участок земли, выделенный под строительство "экотехнопарка", рекультивировали. Тем не менее в ходе борьбы за территорию имелись столкновения с силовиками и чоповцами, что привело к уголовному наказанию для части защитников Шиеса.