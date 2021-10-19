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Новости 19 октября, 17:30

В Петербурге специализированные пункты подготовили к утилизации снега

фото ЗакС политика В Петербурге специализированные пункты подготовили к утилизации снега

Объекты, специализирующиеся на приеме уличного снега и управляемые ГУП "Водоканал", готовы к предстоящему сезону, сообщает пресс-служба Смольного. За летний перерыв основное оборудование почистили и отремонтировали. По оценке губернатора Александра Беглова, со временем в городе существенно усовершенствовали систему вывоза и утилизации снега.

"Уборка улиц и вывоз снежных масс на снегоплавильные и снегоприемные пункты синхронизированы. Такой метод позволяет значительно снизить негативное воздействие на окружающую среду. Нельзя допустить, чтобы загрязненные снежные массы оставались на обочинах или сбрасывались в реки и каналы города, будем за этим строго следить", - приводится его цитата.

Как и прошлой зимой, в уборке улиц от осадков задействуют 11 снегоплавильных и 7 снегоприемных пунктов. Суммарно они способны обрабатывать до 101,5 тысячи кубометров снега в сутки. Прошлой зимой, конец которой выдался особенно богатым на осадки, из-за чего даже наблюдалась нехватка техники, 18 специализированных пунктов приняли почти 1,85 млн кубометров снега.

Отметим, что утром 19 октября жители северных районов города стали свидетелями первого в этом сезоне снегопада.


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 

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