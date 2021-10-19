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Новости 19 октября, 18:41

Фитнес-сообщество ждет от Беглова отмены QR-кодов или компенсаций

фото ЗакС политика Фитнес-сообщество ждет от Беглова отмены QR-кодов или компенсаций

Решение Смольного о введении до декабря QR-кодов для посещения большинства общественных мест побудило обратиться с письмом к губернатору Александру Беглову главу Национального фитнес-сообщества Елену Силину. По ее оценке, индустрия при утвержденном положении вещей пострадает столь серьезно, что без принятия хоть какого-нибудь из ее предложений не обойтись. Силина ставит власть перед выбором: следует либо отменить QR-коды для посещения фитнес-центров, либо обеспечить этому бизнесу меры финансовой поддержки, как это было в первый год пандемии.

В письме утверждается, что оздоровить ситуацию способны дотации от Смольного: в частности, предлагается выплатить по 0,5 МРОТ каждому сотруднику за каждые две недели ограничений. Также автор находит разумным установить кредитную ставку для фитнес-предприятий на уровне 2%.

"Снизить социальные налоги и взносы для субъектов фитнес-бизнеса по аналогии с цифровой отраслью; внедрить меры поддержки арендодателей, предоставляющих специальную стоимость в виде скидок на аренду для фитнес-клубов; включить услуги фитнеса в полисы добровольного медицинского страхования", - приводит выдержки из письма ТАСС.

По признанию автора документа, узнав о введении QR-кодов, клиенты фитнес-клубов массово стали обращаться за возвратом денег за абонементы. Если процесс не остановится, то заведения такого профиля, по прогнозу Силиной, начнут одно за другим банкротиться.


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