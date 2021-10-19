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Новости 19 октября, 18:54

В США обыскивают дом, принадлежащий Олегу Дерипаске

фото ЗакС политика В США обыскивают дом, принадлежащий Олегу Дерипаске

Федеральное бюро расследований заблокировало подходы к дому российского предпринимателя Олега Дерипаски, расположенному в Вашингтоне. Как пишет "Новая газета" со ссылкой на журналистов NBC, в доме начался обыск. Силовики, не подпуская посторонних к объекту, занесли внутрь специальную осветительную технику.

Отметим, что миллиардер, основатель "Русала" Олег Дерипаска с 2018 года входит в персональный санкционный список США, введенный в связи с присоединением Крыма к России весной 2014 года. Бизнесмена также подозревают в причастности к возможному вмешательству РФ в американские выборы президента в 2016 году.

UPD 19:45 Представитель Дерипаски Лариса Беляева пояснила, что обыскиваемый дом принадлежит его родственникам, передает "Интерфакс"


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