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Новости 19 октября, 19:17

"Балтийскую жемчужину" оштрафовали за работы на реке Дудергофке

фото ЗакС политика "Балтийскую жемчужину" оштрафовали за работы на реке Дудергофке

Работы в акватории Дудергофки и Дудергофского канала обернулись для строительной компании "Балтийская жемчужина" административным штрафом в размере 90 тысяч рублей, сообщает пресс-служба управления Росприроднадзора по Северо-Западу. 

Профильные чиновники в ходе инспекции зафиксировали, что проводившееся организацией берегоукрепление не отвечает условиям, согласованным с комитетом по природопользованию. Работы велись на 93 метра дальше, чем позволяло решение о предоставлении водного объекта в пользование. Как отмечают в Росприроднадзоре, нарушение можно приравнять к ведению работ вообще без каких-либо разрешительных документов.


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