К следующему лету в Петербург поставят свыше 500 белорусских автобусов

До конца мая 2022 года петербургские автопарки пополнятся 555 экологичными белорусскими автобусами большой и средней вместимости, работающими на газе, о чем сообщила пресс-служба компании-поставщика, "ВТБ Лизинг". Закупка осуществляется в рамках продекларированной в прошлом году масштабной транспортной реформы.

"Сделка реализована с применением субсидии Республики Беларусь, предусматривающей компенсацию части лизинговых платежей по технике белорусского производства. Автобусы будут передаваться в период с февраля по май 2022 года", - гласит сообщение.

Речь идет о трех типах новых автобусов МАЗ.

Напомним, что реализацию транспортной реформы из-за пандемии коронавируса чиновники в 2020 году решили отложить. Одной из главных ее составляющих станет отказ города от маршруток.