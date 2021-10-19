"Надо принять как данность и готовиться": Бизнесмен Левченко с пониманием отнесся к QR-кодам

Бизнесмен, управляющий партнер компании Fort Group Максим Левченко, известный, в частности, своими прошлогодними выступлениями против антиковидных мер, в своем Instagram оценил утвержденное накануне Смольным постепенное введение QR-кодов для посещения общественных мест. В новом посте он, принимая во внимание опасения коллег, констатирует, что принятая мера - вынужденная и неизбежная: "не вижу альтернативы решению Смольного". Автору текста в числе прочего импонирует принцип поэтапного введения ограничений, что дает петербуржцам, неохотно вакцинирующимся, временной запас для совершения прививки: "надо принять как данность и готовиться".

"Главное, что сегодня никого не закрывают. <...> Детские парки также остаются в игре, поскольку детей у нас не вакцинируют, и они могут свободно попадать в парки и игровые зоны. Еще раз скажу: иного не дано, вариантов нет", - говорится в тексте.

Левченко подчеркивает, что, в отличие от прошлого года, на этот раз ограничения не применяются выборочно: практически все предприятия к декабрю окажутся в схожем положении.

Автор, апеллируя к практике западных стран, призывает горожан скорее прививаться и не ждать, "пока не клюнет жареный петух".