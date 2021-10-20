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Новости 9:15

Теплый фронт принес в Петербург мокрый снег и пониженное давление

фото ЗакС политика Теплый фронт принес в Петербург мокрый снег и пониженное давление

В течение среды 20 октября в Петербурге ожидается непогода в виде перманентно пасмурного неба и снега с дождем, сообщил на своей странице в Facebook главный специалист центра "Фобос" Михаил Леус. Эксперт объясняет такую картину дня эффектом теплого атмосферного фронта, пришедшего на берега Невы с Запада.

После обеда ожидается, что дожди перестанут быть мелкими, усилится также и ветер (до 17 метров в секунду). При этом, скорее всего, произойдет существенное понижение атмосферного давления (до 738 мм) и потепление воздуха. К вечеру он может прогреться до 7 градусов.

Напомним, что первый снег в нынешнем сезоне выпал накануне, 19 октября, в северных районах Петербурга.


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