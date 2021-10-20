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Новости 9:35

Для выявления "безмасочников" от московских ТЦ требуют подключить камеры к городской системе видеонаблюдения

фото ЗакС политика Для выявления "безмасочников" от московских ТЦ требуют подключить камеры к городской системе видеонаблюдения

Чиновники из столичной мэрии требуют от администраций торговых центров, чтобы те подключили камеры, расположенные возле входа и выхода, к общегородской системе видеонаблюдения, передает "Коммерсант". Объясняется это заботой о здоровье граждан, а именно: стремлением отслеживать нарушителей антиковидных правил, не носящих маски в местах скопления людей.

По словам собеседника издания, присутствовавшего на тематическом совещании с участием чиновников, к видеокамерам в ТК и ТРЦ предъявляются технические требования: разрешение должно быть не меньше 720р, а частота кадров должна находиться в пределах 15-25 кадров в секунду. Ожидается, что к городской системе наблюдения подключат около 300 торговых центров, на входах которых висят обычно по пять-шесть камер. Те объекты, на территории которых плохо следят за соблюдением масочного режима, мэрия планирует закрывать. 

Напомним, что 18 октября столичные чиновники заявили, что существенно усложнят жизнь тем, кто любит, находясь в транспорте, приспускать маски на подбородок. Днем позже систематические проверки корректности ношения масок анонсировали и в петербургском комитете по транспорту. Неприкрытые органы дыхания грозят пассажирам штрафом от 4 до 5 тысяч рублей.


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