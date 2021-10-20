На закупку медицинской техники для Псковской области выделили полмиллиарда рублей

Российское правительство поддержало медучреждения Псковской области, направив на закупку оборудования и иной специализированной продукции 499,98 млн рублей, передает пресс-служба кабинета министров.

Помощь коснется свыше двадцати стационаров, диспансеров и поликлиник, включая Псковскую городскую больницу, детскую областную клиническую больницу и областной онкодиспансер.

Ожидается, что деньгами распорядятся для приобретения цифровых рентгенографов, систем ультразвуковой визуализации, реанимационных комплексов для новорождённых, а также эндоскопов, различных тренажеров и дезинфекционного оборудования. На выделенные из федерального центра деньги также закупят готовые рабочие места для отоларингологов и офтальмологов.