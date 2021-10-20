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Новости 10:17

На закупку медицинской техники для Псковской области выделили полмиллиарда рублей

фото ЗакС политика На закупку медицинской техники для Псковской области выделили полмиллиарда рублей

Российское правительство поддержало медучреждения Псковской области, направив на закупку оборудования и иной специализированной продукции 499,98 млн рублей, передает пресс-служба кабинета министров.

Помощь коснется свыше двадцати стационаров, диспансеров и поликлиник, включая Псковскую городскую больницу, детскую областную клиническую больницу и областной онкодиспансер.

Ожидается, что деньгами распорядятся для приобретения цифровых рентгенографов, систем ультразвуковой визуализации, реанимационных комплексов для новорождённых, а также эндоскопов, различных тренажеров и дезинфекционного оборудования. На выделенные из федерального центра деньги также закупят готовые рабочие места для отоларингологов и офтальмологов.


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