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Новости 10:36

Заседание по "делу Дудя" о пропаганде наркотиков проходит без участия блогера

фото ЗакС политика Заседание по "делу Дудя" о пропаганде наркотиков проходит без участия блогера

В российской столице начался суд по административному делу, возбужденному по статье о пропаганде наркотиков в отношении популярного видеоблогера Юрия Дудя. Как сообщает агентство новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу Зюзинского районного суда, главный фигурант дела на слушание не пришел. Его интересы представляет защитник.

Напомним, что в июне заявление на блогера подала общественная организация "Лига безопасного интернета", которую возглавляет дочь сенатора Елены Мизулиной Екатерина. Общественники усмотрели в интервью Дудя с рэпером Моргенштерном признаки пропаганды употребления наркотиков. Примечательно, что на следующий день после поступления дела в картотеку суда протокол вернули в полицию. Максимальное наказание, которое грозит известному интервьюеру, – штраф в размере 1,5 млн рублей.


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