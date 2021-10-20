Мандат Прилепина в Госдуме передали эсеру Кузнецову

Центральная избирательная комиссия 20 октября передала вакантный мандат депутата Государственной думы кандидату "Справедливой России – За правду" Дмитрию Кузнецову. Член ЦИК Антон Лопатин напомнил, что ранее избранный от эсеров депутат решил досрочно сложить полномочия. Речь идет о сопредседателе партии "Справедливая Россия – За правду" Евгении (Захар – псевдоним) Прилепине.

Его заявление по собственному желанию Госдума одобрила 14 октября, сообщил Лопатин. "Справедливая Россия" решила на его место выдвинуть Кузнецова, рассказал член ЦИК. Он процитировал аргументацию эсеров: "В связи с активным участием в деятельности партии".

Кузнецов участвовал в выборах в Госдуму по списку партии. Он входил в региональную группу № 36 в Нижегородской области.

Согласно информации на сайте "Справедливой России", Кузнецов родился в Москве и окончил МГУ по специальности "экология растений". На сайте сказано, что новый депутат был секретарем центрального комитета партии "За правду" и руководителем аппарата Прилепина.

София Саттарова