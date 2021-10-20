В России вновь побит антирекорд по суточной смертности от коронавируса: 1028 случаев

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 34 073 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Это на 333 случая инфицирования больше, чем накануне. За последние 24 часа, по официальным данным, скончались 1028 человек, что является абсолютным антирекордом, а сумел поправиться 25 231 пациент.

Тройка регионов с самой неблагоприятной эпидемической динамикой остается прежней: в Москве 5847 новых больных, в Петербурге – 3274 (на 54 больше, чем накануне), в Подмосковье – 2590. За прошедшие сутки в Петербурге поправились 3083 человека, которым был поставлен диагноз "коронавирус", и скончались 62 (накануне – 68).

В мире Россия занимает пятое место по числу пострадавших от пандемии коронавируса, уступая США, Индии, Бразилии и Великобритании.