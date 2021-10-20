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Новости 12:08

Чиновники Смольного и IT-компании представили Петербург на выставке в Дубае

фото ЗакС политика Чиновники Смольного и IT-компании представили Петербург на выставке в Дубае

Заместитель председателя комитета по промышленной политике Смольного Ольга Горышина возглавила делегацию Петербурга на выставке GITEX Technology week, которая открылась в Дубае.

На коллективном стенде региона представлены шесть петербургских предприятий IT-индустрии. Затраты на их участие в международном мероприятии компенсировали из бюджета города, сообщили в Смольном.

Коллективный стенд уже посетили генеральный консул Российской Федерации в Дубае и Северных Эмиратах Олег Фомин, руководитель представительства ВЭБ.РФ в ОАЭ и Абу-Даби Сергей Муслимов, официальный представитель в СНГ крупнейших выставок, проходящих в ОАЭ и странах Ближнего Востока и Африки, Камран Мехдиев.

Выставка GITEX Technology week будет работать до 21 октября.


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