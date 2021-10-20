ЦИК намерена провести "ревизию" по прошедшим выборам – особое внимание к Петербургу

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на заседании 20 октября заявила, что избирком намерен к началу декабря представить данные по анализу прошедшей кампании. В частности, ЦИК планирует обратить внимание на возможное "двойное" голосование – избирком принял соответствующее постановление. Согласно документу, Центризбирком разрешает вскрыть опечатанные мешки со списками избирателей с более чем 5 тысяч избирательных участков, сообщил член ЦИК Антон Лопатин. В их числе – УИК в других государствах, уточнил Лопатин. По его словам, проверке подвергнутся более 3 тысяч избирателей.

- В проекте постановления учтена информация из средств массовой информации, социальных сетей и те сообщения о возможных нарушениях по однократности получения избирательного бюллетеня, - рассказал член ЦИК.

Он добавил, что в ряде СМИ сообщалось о Юлии Ильинской, якобы проголосовавшей дважды. Женщина сама сообщила о своем "двойном" голосовании: электронно и на зарубежном участке в Израиле. Ильинская отметила, что голосование в другой стране так и не защитили от повторного использования электорального права. В данном случае "правоохранительные органы <...> не окажутся бессильными", заявила на заседании 20 октября глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Она добавила, что необходимо проанализировать и остальные недостатки на прошедших выборах. Особое внимание следует уделить городу Королев в Московской области и Петербургу, отметила Памфилова.

- По Санкт-Петербургу я к комиссии не обращаюсь – смысла нет никакого. Но то, что касается судов и правоохраниельных органов, здесь наше внимание будет не ослаблено, - сказала глава ЦИК.

Памфилова призвала коллег провести ревизию всех сообщений о вероятных нарушениях и других недостатках. Это поможет исправить ошибки перед следующими выборами, считает председатель Центризбиркома.

Ранее она критиковала кампанию в Петербурге. В частности, Памфилова обратила внимание на то, что вице-губернатор по внутренней политике Александр Бельский избрался депутатом Законодательного собрания города. Тогда глава Центризбиркома обещала обратиться в Генпрокуратуру и Следственный комитет. Также ЦИК обязал две территориальные комиссии оспорить в суде итоги голосования у нижестоящих участковых избиркомов. Суды эти иски рассматривать отказались.

София Саттарова