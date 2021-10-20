Юрия Дудя оштрафовали на 100 тысяч рублей по делу о пропаганде наркотиков

Суд в Москве вынес решение по административному делу, возбужденному в отношении видеоблогера-миллионника Юрия Дудя, которого обвинили в пропаганде употребления наркотиков. С него взыскали 100 тысяч рублей штрафа, передает агентство новостей "Москва". В суде приводилось в качестве обвинительного аргумента заключение психолингвистической экспертизы контента, который вменили популярному интервьюеру.

Сам ответчик на второе по счету заседание не явился.

Напомним, что заявление на Дудя написала общественная организация "Лига безопасного интернета", возглавляемая дочкой сенатора Елены Мизулиной Екатериной. Претензии "Лиги" коснулись интервью блогера с рэпером Моргенштерном, в котором собеседники делились друг с другом опытом употребления психоактивных веществ. Интересно, что первоначально, в июне, суд вернул протокол в полицию: по всей видимости, документ был неправильно составлен.