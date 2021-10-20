Взрыв у МО "Смольнинское" квалифицировали как простое "нарушение общественного порядка"

Уголовное дело после взрыва – предположительно, взрывпакета – у здания муниципалитета "Смольнинское" возбудили в отношении неустановленного лица.

Дело квалифицировали по пункту "а" части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением насилия к гражданам либо угрозой его применения). Это следует из ответа УМВД России по Центральному району на обращение 107 депутатов муниципальных советов города.

По этой части предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 300 до 500 тысяч рублей, обязательных, исправительных, принудительных работ или лишения свободы на срок до 5 лет.

Депутат МО "Смольнинское" от "Яблока" Никита Юферев считает, что инцидент тянет на часть 3 статьи 213 УК РФ (те же деяния, совершенные с применением взрывчатых веществ или взрывчатых устройств). По ней предусмотрено исключительно лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

- Почему-то нам кажется, что взрыв не может произойти без применения взрывчатых веществ, - заявил ЗАКС.Ру Юферев. - Один раз только такое было – при сотворении мира. Но потом для взрывов всегда применяли взрывчатые вещества.

Напомним, 4 августа, в день заседания муниципального совета МО "Смольнинское", которое традиционно проходит без исполняющего обязанности главы муниципалитета, единоросса Григория Ранкова, на крыльце загорелась дымовая шашка, после чего раздался взрыв.

Вскоре после происшествия "Фонтанка", ссылаясь на собственные источники, писала, что сотрудники центра по борьбе с экстремизмом опросили сотрудника местной администрации, который мог принести дымовую шашку. Издание также сообщило, что этот сотрудник якобы рассказал во время опроса, что выполнял просьбу Ранкова. Однако позже в МВД заявили, что к инциденту могли быть причастны участники собрания депутатов, якобы для привлечения внимания к своему мероприятию.

Три мундепа, заявившие о полученных травмах в результате взрыва, – Елена Мишкинис, Дмитрий Палюга и Павел Безумов – написали заявления для признания их потерпевшими по делу о хулиганстве.