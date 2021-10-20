Песков: Рост расходов на социальную сферу в 2022 году составит 5%

Из федерального бюджета на следующий год социальная сфера получит на 5% больше финансирования в сравнении с годом нынешним, рассказал президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что при ознакомлении с документом это может быть не сразу заметно, но в конечном счете расходы на "социалку", в том числе на здравоохранение, вырастут в обозначенных им пределах.

"Дело в том, что некоторые статьи в силу реформирования методики формирования госпрограмм, они из здравоохранения переведены в другие программы. Например, "Научные исследования" – это немалая сумма, они перешли в госпрограмму "Научно-технологическое развитие РФ" и так далее, там еще есть ряд новых методик. Вы видите цифры, которые чисто в медицине, но в абсолютном выражении совокупно речь идёт об увеличении", - приводит его слова РИА "Новости".

Отметим, что в спорах о проекте федерального бюджета на следующий год некоторыми политиками ставится под сомнение целесообразность включения в него так называемого "плана по штрафам". Эсеры опасаются, что сумму более чем в 83 млрд рублей, на которую предлагают опираться чиновники, будут получать с граждан искусственным путем и под надуманными предлогами.