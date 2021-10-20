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Новости 13:48

В 2021 году по "митинговой" статье привлекли в полтора раза больше россиян, чем за предыдущее десятилетие

фото ЗакС политика В 2021 году по "митинговой" статье привлекли в полтора раза больше россиян, чем за предыдущее десятилетие

За неполные 10 месяцев 2021 года россиян привлекали к ответственности по "митинговой" статье 20.2 КоАП в полтора раза чаще, чем за предыдущие десять лет, сообщает "Апология протеста" со ссылкой на данные Судебного департамента при Верховном суде. Если быть точнее, то доведенных до суда дел за отчетный период стало больше на 56%: в 2021 году в связи с митингами и пикетами судили 25 128 человек, тогда как за предыдущее десятилетие наказания коснулись 14 069 реальных, потенциальных и мнимых демонстрантов.

Впечатляет также иная статистика правоприменения за первую половину нынешнего года. Так, по различным частям статьи 20.2 КоАП 1994 россиянам назначили арест, что тоже в полтора раза превышает суммарный показатель за прошлые десять лет. За первое полугодие, кроме того, протестующим выписали 11 426 штрафов, а 642 человека получили обязательные работы.

Отдельно анализируется правоприменение в Петербурге статьи 20.2.2 КоАП (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка). По ней в городе привлекли 2198 человек, из которых 488 отправилось в спецприемник. 


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