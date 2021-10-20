Суд в Петербурге запретил "Библию сатаны"

Октябрьский районный суд Петербурга вынес решение по изданной в 2009 году книге "Библия Сатаны", на которую пожаловалась городская прокуратура. Сочинение признали экстремистским, а его распространение на территории России запретили после экспертизы СПбГУ.

"Выявлено поругание канонов Библии, бог сравнивается с трупом и бешеной собакой. Автор говорит о себе и группе людей, поклоняющейся сатане, в превосходной степени. Оправдывается насилие и жестокость", - говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Петербурга.

По мнению экспертов, в книге, изданной на 666 страницах, провозглашается "террор к недочеловекам". Последних, как следует из содержания, на планете большинство.